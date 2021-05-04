本土疫情升溫 台股兩天重挫逾600點 市值蒸發近2兆

美股回檔加上國內疫情升溫拖累，台股短短兩天大跌 633 點，市值一口氣蒸發近 2 兆元，儘管八大官股券商連續三個交易日斥資 110 億元進場穩盤，但仍無法抵抗賣壓，指數終場收在 16933.78 點，摜破月線。

華航機師群聚感染風暴越演越烈，隨著國內疫情持續升溫，台股也難逃獲利了結賣壓夾殺，五一勞動節連假後，兩天內重挫 633 點，大盤市值蒸發 1.93 兆元。

盤勢走向部分，包括電子、金融與傳產三大族群幾乎全盤皆墨，其中權值股王台積電跌幅中止，但在賣壓出籠下，今天漲幅相對有限，終場小漲 0.51% 收在 591 元。

過去多頭力捧的航運與鋼鐵今天也是主力狙擊重點之一，其中航運指標股長榮、陽明雙雙爆量打入跌停，鋼鐵股中有 7 檔個股同步跌停關門。

為抵禦內外資逃命賣壓，八大官股券商自勞動節連假前夕，就開始買超提前布署，4 月 29 日先小幅買超 8.73 億元，昨 (3) 日大買 66.84 億元，今天買超規模收斂縮減至 35.17 億元，累計三天下來已買超 110 億元。

觀察官股券商近期買超，主要鎖定面板、電子與航運股順勢加碼，其中面板雙虎群創與友達分別獲敲進 2.8 萬張、2.2 萬張，股價狂飆的陽明也獲官股青睞，3 天內加碼近 8500 張。