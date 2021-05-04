〈台股盤後〉上市櫃近9成股全面跌 爆新天量摜破萬七

台股指數今 (4) 日再度上演多殺多戲碼，最多一度狂瀉 575 點，低見 16647.61 點，直接摜破月線，甚至有回測季線支撐的態勢，隨後略收斂跌勢，終場收 16933.78 點，下跌 288.57 點，成交值放大至 6642 億元，再爆台股史上新天量。

法人指出，台股月線失守後，短期已陷入震盪整理期，就看接下來能否快速回穩站回萬七關卡，否則整理期將拉長。

統計今日上市櫃整體下跌家數共 1850 檔，占大盤近 90%，跌停家數達 64 檔。

近期強勢股今日全面重挫回跌，航運股成為殺盤重災區，台驊、長榮、萬海、四維航、裕民、中航、慧洋 - KY、新興、正德和益航均跌停，陽明跌近 9%。

鋼鐵族群也殺聲隆隆，盛餘、燁輝、精剛、燁興、建錩、官田鋼、春雨和大國鋼跌停，大成鋼、榮剛、威致和高興昌逼近跌停，彰源、新鋼、中鴻、東和鋼鐵、春源和允強均跌逾 7%，中鋼、美亞跌半根停板。

搭上銅漲價概念的電線電纜相關族群，同樣處在重災區，宏泰跌逾 9%，華新和華榮跌逾 7%，大亞和華電跌超過半根停板。

日前搭上奇亞幣概念的硬碟族群也相當弱勢，銘異跌停，鈺創、品安、廣穎均逼近跌停，十銓、威剛和金寶跌超過 6%，宇瞻跌半根停板。

即便是權值股，幾乎全面欲振乏力，僅南電、聯電上漲 3%，緯穎漲逾 2%，反觀台達電跌近半根停板，亞德客 - KY 跌 4%，國巨、鴻海均跌超過 3.5%，矽力 - KY、研華、南亞科、正新、瑞昱、亞泥、富邦金和遠東新均跌 2% 之上，廣達、台泥、聯發科、元大金、中信金和國泰金跌 1.5% 之上。

元大投顧指出，股價位處高檔、融資居高不下加上當沖風氣盛行，籌碼面趨於零亂，因此，費半指數走弱、國內疫情再次升溫成台股修正的導火線，獲利調節賣壓引發的多殺多，造成短線大跌。

不過，也有法人認為，雖漲多股回檔壓力相對重，但具備業績面支撐的個股毋須過於悲觀，今年第一季台灣 GDP 高達 8.16%，且 4 月出口訂單暢旺基本面，加上全球景氣復甦確立，基本面無虞，拉回視為良性漲多整理，長多趨勢並未遭扭轉。