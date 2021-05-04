和勤精機4月營收站穩2億元 電動車零件營收占比續提升

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 4 月營收，仍站穩 2 億元大關，達 2.05 億元，月增 0.53%，年成長 1.57%，和勤汽車與硬碟零件出貨穩定成長，電動車零件、工程機械零件出貨明顯增加，營收穩步攀升，新產品量產以及美系電動車製程優化的效益預期下半年顯現，全年營運表現逐季走高可期。

和勤精機前 4 月營收 8.32 億元，年增 33.94%。和勤 4 月份兩大業務的營收分別為汽車零件 1.52 億元，占比 73.86％；硬碟機構件（VCM Plate）5000 萬元，佔比 24.19％。

汽車零件部份，美系電動車的零件出貨按計畫增量，且採新製程的產品也開始小批量生產，在燃油車方面，部分品牌車廠由於晶片缺貨影響拉貨，4 月汽車零件出貨因此與 3 月持平；硬碟（HDD）零件進入傳統淡季，出貨的變化也不大。不過，挖掘機、起重機等工程機械的液壓系列零件出貨明顯增加，營收占比拉高，貢獻公司 4 月營收成長。

電動車組零件為和勤未來產品開發重心，目前美系電動車大廠為公司最大客戶，和勤供應該廠高壓開關平台件以及門鎖，和勤亦持續開發其他零件並朝小總成件供應商發展，同時優化現有產品製程，新製程的產品已於 4 月小批量生產，效益將陸續顯現。

此外，和勤也供應其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件，且同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，電動車零件營收占比持續提高。

和勤的硬碟零件終端客戶為 Seagate、WD 等大廠，8 成產品為高階伺服器機種零件，不受硬碟 PC 市場縮減影響之外，亦可望受惠於宅經濟、虛擬貨幣挖礦商機。和勤並隨著客戶的開發藍圖，朝 50TB、100TB 的高階儲存硬碟零件發展，下半年進入產業旺季，硬碟零件的貢獻可望進一步提升。