京懋在青埔打造百坪「虹夕諾雅」風格休閒宅

京懋建設今年重壓青埔，陸續推出「京懋睿和」、「京懋敦和」兩案，其中「京懋敦和」規劃少見的大坪數產品，92~107 坪純住家，正對老街溪第一排，基地面積達 2129 坪，同樣由 P&T 建築團隊設計，目前銷售已過半。

京懋建設董事長范秉豐表示，一個好的社區和居住空間，銷售坪數至少要 1 萬坪，大社區可以享受到更多資源，包括後續的維護和管理都更好，當時這塊土地先取得 1500 坪，本來要規劃 40～50 坪，但這塊基地距離捷運站較遠，周邊沒有什麼商店，不太適合這個坪數規劃，且這塊基地有老街溪玉帶環腰，虎邊較低、龍邊較高，是塊風水寶地，加上老街溪整治有成，便決定買下周邊千坪土地，整合成 2 千多坪基地，以休閒宅為概念規劃。

范秉豐說，在南桃園少有百坪產品，海華特區那邊多數都有換屋需求，另外還有台北、竹北等客戶也有興趣， 去年第 4 季潛銷開始，目前已售 5 成。在公設規劃上面，范秉豐說，因為鄰近老街溪，一開始就希望以度假休閒宅為概念，打造像是台北的紅樹林休閒住宅，外面有青塘園公園，自己家裡也有 5 百坪大中庭。

中庭花園不使用硬鋪地，全部用綠覆，這在北部建商來說也相當少見，范秉豐說，這概念是來自台中谷關「虹夕諾雅」渡假村靈感，中庭特別由三座不同主題的涼亭、 水道及幸福⼩小徑串連，還有個可登高望遠的樹屋，成為可遊、可賞、可休憩的停留留點。

住家室內特別打造內嵌式陽台，除了增加空間的採光性，也提升傳統閒置空間的機能性，進門就像經過院子一樣；客廳則捨棄傳統電視牆面，坐在沙發擁有更大穿透視野，臥房也有 3 米 6 以上面寬，主臥衛浴以 VILLA 的概念設計，旁邊有陽台和花台，用落地大面窗讓客戶可以走出去，若陽台綠化做起來，泡澡就像在 VILLA 般舒適。

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