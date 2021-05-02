波克夏第一季純益轉盈 大賺117億美元

2 日 (週日) 凌晨由股神巴菲特所管理的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 舉辦線上法說，在法說會之前波克夏先公布第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，去年同期為虧損 497 億美元。

2021 第一季營運亮點:

營收 646 億美元，年增 5%。

營利 70.2 億美元，年增 20%。

純益 117.1 億美元，去年同期為虧損 497 億美元。

EPS A 股 7638 美元，去年同期為虧損 30653 美元。

EPS B 股 5.09 美元，去年同期為虧損 20.44 美元。

保險浮存金 1400 億美元，年增 7.7%，較去年底則增加 20 億美元。

前四大持股為：美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂，占整體股票持股 69%。

(圖片: AFP)

線上法說亮點

巴菲特表示短期內不買航空股，雖然經濟復甦比想像快，航空業特別是國際旅遊仍無法回到疫情前水準。

他認為 30 年後市值最大企業名單可能會出現大洗牌，如果選個股投資很難確保能挑到很多年後還存活的公司，所以最好的方式是投資指數基金。

巴菲特也表示不覺得蘋果估值過高，這需要和目前利率水準作比較，去年賣出一些蘋果股票可能是錯誤決定。他稱讚庫克是所見過最棒的公司經理人，蘋果產品廣受歡迎且利潤率高。

巴菲特與合夥人芒格都不持有比特幣，而芒格稱討厭比特幣的成功，只有憑空創造的金融產品而已，不喜歡加密貨幣對現有系統的綁架，比特幣與文明利益背道而馳。

巴菲特認為美國通膨已明顯上漲，但工資卻沒跟上，如房產建築業的鋼鐵和木材等原物料一直在漲價，供應鏈完全被扭曲，現在通膨比人們預期還要高得多，未來仍會持續上升。

針對個人與企業加稅問題巴菲特選擇不評論，但他指出在他的一生中看過更高的公司稅率，當時超過 50%，因此認為加稅不是世界末日，企業可以適應稅率。

