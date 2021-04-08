巴菲特旗下波克夏第三度發日圓債 規模1600億日圓

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威公司周四 (8 日) 發行日圓計價債券，規模 1600 億日圓 (15 億美元)，是連續第三年發行日圓債。

波克夏將以票面利率 0.437% 發行 800 億日圓的 10 年期債券，也會發行 5 年期和 20 年期日圓債，可望獲得穆迪 (Moody’s) 和標準普爾 (S&P) 高於日本公債的信評。目前日本 10 年期公債殖利率約 0.1%。

根據發債文件，波克夏將把募集到的資金用於一般企業用途，包括債券再融資。

這是波克夏連續第三年發行日圓債，第一次是在 2019 年，當時發行 4300 億日圓 (38.9 億美元)，創下海外公司史上最大日圓發債規模的紀錄，接著 2020 年 4 月二度發債，金額約為 1955 億日圓。

波克夏 (BRK.A-US) 去年 8 月宣布入股日本五大商社，取得伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井物產、住友商事各約 5% 股權。市場揣測這次發行日圓債所募集到的資金，可能用來提高上述公司的持股。

波克夏發債時機，適逢日本債券利差縮小。外國發行人發行的日圓債被視為有額外的風險，因此發債時支付給日本投資人的利差，往往高於當地企業發行相同信評等級的債券。

根據野村 BPI 指數，日本公司債今年利差縮減到 29 個基點，為 2018 年以來最小，反映日本銀行 (央行) 透過負利率政策，抑制公司債殖利率上升。

波克夏去年沒有任何重大投資，僅買回庫藏股，坐擁現金部位約 1380 億美元。

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