鋼鐵股漲勢恐將反轉！高盛、美銀同推這家

鋼鐵股小心，迅速且痛苦的反轉恐怕要來了！

隨著全球大宗商品價格反彈，今年迄今鋼鐵價格已飆漲近 60%，係因疫情期間鋼鐵公司減產，導致供不應求，讓美國鋼鐵 (X-US)、Steel Dynamics (STLD-US)、Nucor (NUE-US) 和其他公司股價受惠﹔一籃子 6 家美國上市鋼鐵公司今年迄今平均漲幅 43%，幾乎是 S&P 500 指數同期 11% 漲幅的 4 倍。

鋼鐵價格不可能永遠上漲，且歷史表明現在已接近頂峰。美銀證券分析師 Timna Tanners 指出，自本世紀初以來，在此回之前共經歷 4 次鋼鐵大漲—2004 年、2008 年、2016 年和 2018 年，這 4 次價格漲幅介於 37% 至 84% 之間，但這些漲勢隨後很快就出現大跌，跌幅介於 37% 至 65% 之間。

無獨有偶，高盛分析師 Emily Chieng 在 4 月 9 日也曾針對鋼鐵產業發布報告，並稱鋼鐵價格正處於「上漲週期的後段」。

不幸的是鋼鐵股也會跟著鋼鐵價格下跌，尤為重要的是利潤率，尤其是 Ebitda 利潤。Chieng 解釋，股價通常會跟著利潤跑，在週期的開端觸底，接著在週期結束時趨於平緩。「有鑑於此，我們建議投資者在週期現階段謹慎一些，且我們預期從此之後會有適度的風險 / 回報。」她說。

但這不表示要大量拋售鋼鐵股，這週期可能會比正常情況更長，且利潤率可能會穩定在比過去更高的水準。如果是這種情況，投資者應該避開負債更多且需要投資的公司，例如美國鋼鐵，而要選擇那些產負債表強勁的公司。 (Tanners 給予美國鋼鐵遜於大盤的評級，Chieng 則將其評為中立)

在此條件下，美銀 Tanners 和高盛 Chieng 都推薦 Steel Dynamics (均給予買進評級)。Chieng 指出，該公司資產負債表實力堅強，2020 年底其負債權益比僅為 1.5 倍，到 2021 年底可能降至 0.6 倍，這應該可讓該公司投資於成長並返現給投資者。

Steel Dynamics 今年稍晚將在德州開設新工廠，藉此該公司將能與更高利潤的汽車業務有更多接觸。雖然鋼鐵價格如果暴跌，這也無法保護投資者，但肯定會縮限一些損失。