股神巴菲特集中投資策略 主要靠這3領域賺錢

即使在最動盪和不可預測的 2020 年當中，股神巴菲特 (Warren Buffett) 的集中投資策略似乎也依然奏效。在疫情期間，他的投資控股部位未實現淨收益達到 267 億美元，而已實現收益則達到 45 億美元。報導指出，目前，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 前 10 大持股在整體投資組合中的佔比約為 88%，並且有 84.29% 的持股集中在 3 個領域當中，包括 IT、金融和消費必需品。

在 IT 領域當中，蘋果 (AAPL-US) 佔波克夏整體投資組合的 44.25%，持股價值約 1170 億美元。蘋果強大的業務模式，讓巴菲特充滿信心，他曾表示：「我不認為蘋果是股票，我認為這是我們的第三項業務，比保險和鐵路都更大。」

自波克夏於 2016 年首次買入蘋果以來，蘋果股價上漲了 380%，波克夏野從蘋果獲得了超過 7.7 億美元的股息收入。至於其他的 IT 類股，雲端數據平台商 Snowflake (SNOW-US) 僅佔投資組合的一小部分約為 0.66%，排名第 21。

金融領域當中，金融股佔波克夏整體投資組合的 27%。金融部門是巴菲特最喜歡的投資領域之一。儘管在疫情期間，波克夏賣掉了部分高盛、小摩等持股，但仍佔據重要位置。

在波克夏的錢 10 大持股當中，有 4 檔金融股，其中，美國銀行 (BAC-US) 是最大的金融持，其次是美國運通 (AXP-US)、穆迪 (MCO-US) 和美國合眾銀行 (USB-US)。至 2020 年底，波克夏共持有 14 家檔金融股，巴菲特偏愛投資成熟金融公司主要有兩項原因，即股價上漲和股息。

消費必需品領域當中，相關持股佔波克夏整體投資組合的 12.73%。消費必需品具有穩定的增長潛力，並且獲利能力較具有可預測性。此外，股息也很不錯，預計今年將能從該領域的投資組合中獲得 38 億美元的股息。