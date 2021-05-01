蔚來週五股價逆轉3大關鍵﹔生產穩定、產能擴大、市場競爭

中國電動車廠蔚來週四公布 Q1 虧損收斂，且交車量年增 4 倍，但投資者卻舉棋不定，週五股價先跌後漲，分析師指出 3 大逆轉原因。

蔚來 (NIO-US) 週五開盤先較前日收盤價跌逾 3%，但最終卻收高 2.18% 至 39.84 美元，勝過大盤表現。週五 S&P 500 指數和道指分別約下跌 0.7% 和 0.5%。

蔚來股價逆轉的原因包括，儘管全球晶片短缺重創車廠，但蔚來仍可持續生產電動車。

蔚來第一季每股虧損 23 美分，但分析師本估計每股虧損 84 美分，且管理層估計第二季營收介於 12 億美元至 13 億美元，而分析師模型約莫 12 億美元。

全球晶片短缺仍衝擊產量，蔚來執行長李斌 (William Li) 在財報法說會上提到市場情勢動盪，晶片供應已是整個產業供應鏈非常嚴峻的問題，且 5 月開始短缺情形恐怕會有更大的衝擊。

然而，分析師對蔚來財報感到滿意。瑞穗分析師 Vijay Rakesh 認為其財報結果紮實，產量穩定在每月約 7500 輛。他給予「買進」評級，且目標價定在 60 美元。

面對產業動盪，穩定的生產步調是蔚來股價週五逆轉收高的首要原因。

其次就是新產能。蔚來宣布參與了位於合肥新橋的電動汽車產業園區 Neo Park 的建造項目，園區面積 16950 畝，全年汽車產能 100 萬輛，電池年產能達 100GWh。

李斌提到該項目，稱該項目相當龐大，包括製造設施、研發、居住區以及文化區。「蔚來將在該園區成為非常重要的公司，但根據合肥市府計畫，可能還會有數百家其他公司毗鄰這個新公園。」

最終逆轉蔚來股價的原因是競爭。蔚來投資者曾擔心特斯拉 (TSLA-US) 在中國打造的 Model Y 還有其他新型電動車將威脅到蔚來，但李斌在法說會上卻老神在在。

他稱，「我們的焦點在高階市場的市占，我們不想像其他品牌那樣時不時採取降價策略，因為我們相信這將會挫傷品牌形象和用戶。」

李斌補充，電動車在高階市場的滲透率仍低，意味著公司有很大的成長空間。

週五上漲協助蔚來縮減了今年迄今的跌幅。在經歷去年驚人飆漲 1100% 以上之後，今年迄今蔚來股價約下跌 %。