〈財報〉蔚來Q1虧損收斂 交車量成長年增4倍 惟晶片短缺恐成挑戰

蔚來 (NIO-US) 周四 (29 日) 盤後公布 2021 會計年度第一季財報，財報與電動車銷量超乎華爾街預期，雖然電動車需求強勁，然而，蔚來無法躲過全球晶片短缺的問題，供應鏈目前面臨重大挑戰。

受惠於交車量增加以及穩健的平均銷售單價，蔚來截至 3 月 31 日第一季營收為人民幣 79.82 億元，年增達 482%，優於市場預期的人民幣 71.6 億元，此外，淨損已逐漸收斂，第一季淨利報人民幣 4.51 億元，去年同期淨損達人民幣 16.9 億元。

此外，車輛銷售方面，蔚來第一季交車量達 20060 輛，電動車毛利率達 21.2% ，交車量季增 16%，年增 423%，去年第一季時逢中國疫情大爆發，進而壓低當時電動車銷售量。

展望未來，蔚來預估第二季營收介於人民幣 81.46 至 85.04 億元，年增 119% 至 128.7%；電動車銷貨量預估達 2.1 至 2.2 萬輛，較去年同期成長 103% 至 113%。

不過，蔚來同樣受到全球晶片短缺所拖累，蔚來執行長李斌表示，蔚來電動車需求整體仍強勁，不過晶片短缺問題仍對供應鏈帶來挑戰。

儘管如此，李斌表示，蔚來將繼續投資新產品、核心技術、服務，以及電力網絡的拓展，特別是電池更換和充電設施。