蔚來7天漲近20% 技術因素更甚基本面變化 週四見真章

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 連續 7 天上漲，幾乎是從谷底攀上頂峰，但這轉變背後似乎是技術因素，而非會影響受益的發展。

《巴倫》商周提到，蔚來股票可能是未來幾個月不容錯過的賭注。去年蔚來股價漲逾 1100% 至約莫 49 美元，今年又飆升至近 67 美元，但漲勢卻在上個月戛然而止且股價一路下挫至不到 32 美元。

中國電動車市場的競爭四起、農曆新年交車混亂、全球車用晶片短缺，這些均是投資者拋售或至少避免買進的原因。2 月和 3 月期間利率上升也削減了高成長股的價值。

但回顧過去一週，投資者似乎感覺好多了，儘管基本面沒有多大改變，但蔚來股價仍從不到 36 美元的水準拉升至近 43 美元，甚至也多了一家券商喊買。

週一蔚來上漲 1.54 美元或 3.75%，收 42.62 美元，表現優於大致持平的道指和 S&P 500 指數。

里昂證券（CLSA）分析師 Soob​​in Park 發布追蹤報告，給予買進評級以及目標價 50 美元。追蹤蔚來股價的分析師中，約莫 2/3 給予買進評級，而 S&P 500 成分股的分析師平均買進率約 55%。

《巴倫》商周記者 Ed Lin 週日提到，管理慕尼黑再保險公司投資的 Munich Ergo 資產管理公司在第一季買進更多蔚來股票，這也可能提振了投資者對該股的信心。

更重要的是，蔚來股票已經超賣了。該股票的相對強弱指數 (RSI) 在 3 月初約 30 點左右反彈，範圍從 0 到 100 之間，低於 30 對交易者意味著近期內賣盤將出盡，接下來應迎接反彈。(RSI 用來衡量價格變化的速度和幅度)

蔚來股票確實如此，現在 RSI 指數返回 58，略高於中值 50，但還不到交易者開始將蔚來股票視為超買對象的水準。

今年迄今，蔚來股價約下跌 13，使其落後廣泛市場與同期上升 4% 的特斯拉 (TSLA-US)，但該公司可能本週四翻開下一個篇章，因為屆時蔚來將公布第一季財報。