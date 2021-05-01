2035年零排放不夠！通用2030年要包材100%回收 2040年實現碳中和

通用汽車 (GM-US) 在週五永續發展報告中宣布一系列新目標，除了先前提到要在 2035 年達到零碳排的目標外，還新增減少製造汽車所需能源、以及使用可回收包裝。

通用汽車週五股價上漲 1.15% 至每股 57.22 美元。

通用汽車永續發展長（Chief Sustainability Officer）Kristen Siemen 表示，除了解決汽車碳排量的問題外，還要由內而外減少碳排量，「這意味著減少生產所有車輛所需的電力、水力，還有廢棄物，並改為使用可回收的包裝材料。」

通用汽車表示，新的永續發展目標具體是希望到 2035 年前將營運能源強度（生產汽車使用能源）要減少 35%，去年生產量車的耗能為 2.06 MWh（百萬瓦），也希望到 2030 年前，實現包裝材料可 100% 回收，或者是全由環保材料製成。

通用汽車今年 1 月曾表示，計畫在 2035 年前，將所有銷售的新車、運動休旅車、輕便客貨兩用車都要達到零排放的目標，這也意味著通用汽車將走向汽車電動化，此外，該公司還計畫要在 2040 年前實現碳中和。

此外，美國另一家汽車製造商福特 (F-US) 週五表示，已制定新的供應商行為準則，符合對人權、環境、材料採購與商業行為規範，擴大了自 2003 年以來建立的企業準則。