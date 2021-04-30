〈美股早盤〉美股高點回落 道瓊開盤挫逾150點 推特大跌近14%

美股周五 (30 日) 自昨日高點回落，四大指數全面開低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或 0.5%，那斯達克綜合指數跌 0.4%，標普 500 指數跌 0.5%，費半跌近 2%。推特開盤大跌近 14%。

中國稍早公布 4 月製造業數據遜於預期，加上歐元區經濟連續 2 季陷入衰退，全球股市周五普遍疲軟。本周迄今，標普 500 指數已漲 0.75％，道瓊漲不到 0.1％，那指則漲 0.47％。

美企個股消息面，亞馬遜 (AMZN-US) 截稿前漲近 2％。受惠於疫情的網購熱潮，亞馬遜公布優於預期的財報和財測。另一方面，推特 (TWTR-US) 因用戶增長放緩，且財測未能達預期，開盤一度暴跌近 14％。

兩大能源巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 公布財報後均走低。

經濟數據面，繼 2 月下滑 1% 後，美國 3 月個人消費支出增長反彈 4.2%，個人收入也猛增 21.1%，優於 2 月的下滑 7%，增幅刷下新高，這主要歸功於美國政府發放的額外紓困金。

衡量通膨狀況的 PCE 物價指數在 3 月年增 2.3%，核心 PCE 物價指數年增 1.8%，雙雙符合市場預期。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前表示，物價可能在未來幾個月上升，但僅為一次性上揚，不太會造成持續通膨。

公布通膨數據後，10 年期美債殖利率截稿前跌至 1.637%。

截至台北時間周五 (30 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 152.11 點或 - 0.45%，暫報 33908.25 點

那斯達克綜合指數下跌 62.64 點或 - 0.44%，暫報 14019.91 點

標普 500 指數下跌 19.31 點或 - 0.46%，暫報 4192.16 點

費半下跌 63.11 點或 - 1.97%，暫報 3139.39 點

台積電 ADR 下跌 1.57% 至每股 117.24 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.633%

紐約輕原油下跌 2.18% 至每桶 63.59 美元

布蘭特原油下跌 1.98% 至每桶 67.20 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1770.80 美元

美元指數上漲 0.26% 至 90.830 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 13.81％，至 56.10 美元。

推特周四盤後公布第 1 季調整後 EPS 報 16 美分，優於估計，營收 10.4 億美元也略高於預期，但用戶成長放緩，且第 2 季營收估計中值遜於分析師平均預期。

思佳訊 (SWKS-US) 早盤下跌 7.35％，至 183.32 美元。

思佳訊公布 2021 會計年度第 2 季營收 11.7 億美元，non-GAAP EPS 報 2.37 美元，均優預期，但投資人似乎對 Q3 財測不盡滿意。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.80％，至 132.41 美元。

歐盟執委會周五指控蘋果濫用 App Store 的優勢地位，扭曲串流音樂市場競爭，且剝奪用戶選用其他更平價 App 的選擇，將對該公司提起反壟斷訴訟。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PCE 指數年增率報 2.3％，預期 2.3％，前值自 1.6％下調至 1.5%

美國 3 月核心 PCE 指數年增率報 1.8％，預期 1.8%，前值 1.4%

台北時間 21:45 將公布美國 4 月芝加哥 PMI，預期 63.0，前值 66.3

台北時間 22:00 將公布美國 4 月密大消費者信心指數，預期 87.5，前值 86.5

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 認為，市場正在經濟增長和通膨升溫之間掙扎，一旦供應鏈問題和通膨擔憂延續至明年，在當前的超寬鬆貨幣政策環境下，市場增長力道將受到打壓。

Rathbone Investment Management 資產配置研究主管 Edward Smith 稱道，許多企業股價正面臨定價壓力、供應鏈風險以及美國的額外刺激措施，這就是為何人們現在開始關注通膨問題。

Smith 認為，持續的通膨將會是今年股市面臨的最大風險，這可能導致 Fed 逐步升息，且速度將快於預期。