〈財報〉推特Q1用戶成長低於預期 Q2營收遜色 盤後挫逾11%

社交媒體網站推特 (TWTR-US) 週四 (29 日) 公布第一季財報，用戶成長不及預期，且第二季營收估計低於預期，引起盤後股價重挫 11% 以上。

推特預期第二季營收介於 9.80 億美元至 10.8 億美元區間，即中值 10.3 億美元，低於分析師預期。根據 Refinitiv 調查，分析師平均預期推特第二季營收 10.6 億美元。

推特第一季的每日活躍用戶 (mDAUs) 雖然較第四季增加了 700 萬人，且較去年同期增加 20%，但總數仍不及分析師預期的 2 億人。

推特週四收低 0.93%，最近時確認，盤後重挫 11.2%，報 57.80 美元。

推特 Q1 財報關鍵 vs. 華爾街估值

EPS：調整後 16 美分 vs. 14 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年增 28% 至 10.4 億美元 vs. 10.3 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

可變現每日活躍用戶 (mDAUs) ：1.99 億人 vs 2 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

推特第一季營收年增 28%，自去年同期的 8.08 億美元上升至 10.4 億美元，獲利 6800 萬美元，扭轉了去年同期虧損 840 萬美元的局面。

這是美國前總統川普離開推特後的首季。

第一季廣告營收年增 32% 至 8.99 億美元，廣告互動總數成長 11%。

推特認為，現在評估蘋果 (AAPL-US) 更動 iOS 14.5 隱私設定帶來的衝擊還太早了，但推特指出，與蘋果 SKAdNetwork 整合讓推特的行動應用推廣 (MAP) 產品可接觸到的 iOS 設備總數增加 30%。