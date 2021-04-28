宇瞻持續備料拉高庫存 存貨金額超過20億元創新高

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 總經理張家騉今 (28) 日表示，備料是目前營運最大挑戰，公司持續採取高庫存備料策略，庫存金額已拉升至超過 20 億元，為歷史新高水準，並看好客戶至少 9 月前，都會持續採購備貨。

張家騉表示，目前 NAND Flash 與 DRAM 供給都很吃緊，備料是營運最大挑戰，雖然目前市場庫存維持高檔水準，但他預期，客戶為求供貨穩定，至少在 9 月前都會持續備貨。

從產品應用來看，張家騉指出，消費性產品第一季需求大爆發，但市場庫存也因此拉升，終端買氣觀望，第二季需求可能不如第一季強勁，但預估 5、6 月可望稍微回溫。

至於工控產品方面，張家騉指出，需求較消費性產品穩定，且今年重點將著眼開發工業電腦廠等系統廠客戶，盼能進一步提升客戶採購比重。

為因應近期記憶體市場供給吃緊，宇瞻採取高庫存備料策略，目前存貨週轉天數達 110-120 天，今年第一季底庫存金額約 20 億元，目前已超過 20 億元，均為歷史新高水準。存貨中工控產品占比達 6 成、消費性產品則是 4 成。

此外，宇瞻已於去年底打入美國電動車充電樁服務商 Volta 供應鏈，攜手建碁打造智能遠端設備管理方案，搶食電動車市場商機。

