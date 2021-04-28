〈焦點股〉彩晶直奔漲停 面板三傑成交量躍台股前三大

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 應主管機關要求公布 3 月自結，獲利繳出暴增 16 倍的佳績，今 (28) 日再度吸引資金進駐，股價強攻漲停，達 28.85 元，創近 20 年來新高；友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也獲法人調升目標價，上看 4 字頭，股價同步大漲逾半根停板，面板三傑帶量攻高，午盤成交量穩居台股前三大。

台股今 (28) 日震盪走跌，電子股漲跌互見，面板族群仍是盤面多頭指標，其中，彩晶 3 月獲利表現令人驚艷，純益達 11.25 億元，年增 16.56 倍，每股純益 0.37 元，隨著面板報價持續走揚，第 2 季營運將再優於首季，帶動股價衝上漲停板，達 28.85 元，為 2001 年中旬以來新高。

面板報價破天荒連漲 1 年，在供不應求狀況延續下，國內法人看好雙虎第二季表現，可望持續大啖漲價紅利，上修對友達、群創今年每股純益預測為 4.9 元、4.6 元，評價方式考量面板結構轉型，雙虎擺脫景氣循環，從股價淨值比改採本益比，友達、群創目標價上看 42 元、40 元。

群創今日一度勁揚逾 7%，站上 30 元關卡，最高來到 32 元，午盤成交量超過 60 萬張，為上市個股之冠。友達盤中同步勁揚逾半根停板，最高來到 33.75 元，成交量也超過 41 萬張，量能為台股第三高。

本周為面板族群法說周，瑞儀和 LGD 今日接棒演出，友達 29 日壓軸登場，市場看好第二季面板報價續揚，4、5 月單月漲幅可望達 5-8%，雙虎單季營收力拚重返千億元大關，獲利更有機會挑戰單季新高。