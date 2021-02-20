看好公司營運 宇瞻總座帶頭加碼股票 內部人股權單月大增3%

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 受惠記憶體市況轉佳，營運將揮別谷底，看好公司後市，今年 1 月內部共 6 位高階主管紛紛加碼自家股票，以總經理張家騉加碼 231 張最多；內部人 1 月共買進超過 520 張自家股票，股權較前月增加超過 3%。

據公開資訊觀測站資料顯示，總經理張家騉大舉加碼 231 張 635 股，持股總數來到 428 張 460 股；協理羅雪茹加碼約 61 張，總持股張數達 70 張；協理黃美惠也加碼約 77 張，持股張數達 86 張；協理尹華君加碼約 69 張，持股張數達 112 張。

而副總經理駱榮發、財務兼會計部門主管賴孜玟，則是分別買進自家股票約 30 張、54 張。在管理階層大舉加碼自家持股下，宇瞻 1 月內部人股權較去年 12 月增加 3.0672%，占股份總額達 19.11%。

宇瞻去年第三季受記憶體市況趨緩影響，產品價格下滑，稅後純益 2411 萬元，季減 57.68%，寫上市以來單季獲利新低，每股純益 0.24 元；去年前三季稅後純益 2.36 億元，年減 14.8%，每股純益 2.34 元。

不過，記憶體產業今年初以來，市況明顯回溫。DRAM 原廠近來陸續釋出後市展望，三星、SK 海力士、美光及台廠南亞科 (2408-TW)，均喊多今年 DRAM 市況，看好產業甚至可能供不應求；隨著本季合約價跟進現貨價翻揚，DRAM 產業重回榮景態勢確立。

而 NAND Flash 本季價格表現也優於預期，在 5G 手機及疫情帶動的筆電、平板等應用推升下，NAND Flash 終端與通路端庫存逐步去化，帶動合約價本季提前止跌。