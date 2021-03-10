被客戶訂單追著跑 宇瞻：記憶體原料價漲ASP看升

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (10) 日召開法說會，對於記憶體市況，總經理張家騉表示，需求很多，被客戶訂單追著跑，廠內稼動率也很高，隨著 DRAM 原料漲價趨勢未見停歇，Flash 看來也要往上漲，今年產品平均售價將明顯提高。

張家騉表示，2021 年進入後疫情時代，加速 5G、AI 及雲端應用更趨普及發展，整體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢有助記憶體產業發展。

DRAM 方面，張家騉指出，去年因防疫帶動的遠距應用需求延續，今年筆電、Chromebook 等需求續強，造成 PC OEM 需求超乎預期，加上智慧型手機、消費性電子需求回溫，導致消費性 DRAM 供給吃緊，及 5G 等應用帶動伺服器 DRAM 需求增加，目前 DRAM 市況非常吃緊。

NAND Flash 方面，張家騉表示，原先市場預期第一季會供過於求，但受到筆電、平板的 SSD 搭載率提高，加上去年下半年 256GB 以上記憶體容量成主流，且伺服器也慢慢回溫，還有德州暴風雪襲擊，導致控制器更缺貨，第一季 NAND 合約價提前止跌。

張家騉並預期，在 NAND Flash 提前拉貨效應帶動下，NAND Flash 3、4 月可能漲價，第三季市場恐面臨供給短缺情況。

就宇瞻來看，張家騉表示，目前整體庫存水位約 17 億元，約 6 成為 DRAM 庫存，工控、消費型產品需求都已回溫，隨著原物料價格走揚，產品平均售價可能提高很多；由於工控產品能見度及營收占比都較高，又以工控應用備料較多。

張家騉透露，需求很多，被客戶訂單追著跑，廠內稼動率也很高，但 DRAM 原料漲價趨勢未見停歇，Flash 看來也要往上漲，在 DRAM 與 NAND Flash 原料取得上，各有各的困難，目前困境來自 DRAM 與 NAND Flash 缺料可能性升高。

宇瞻目前工控產品訂單能見度看到 4、5 月，在 DRAM 價格持續上漲下，產品訂價難度升高；而消費性產品以周定價，價格緩漲，還不確定是否如工控產品一般為剛性需求。

張家騉也點出對市場「長短料」的疑慮，他指出，原物料交期越拉越長，且半導體裡並非所有產品都像驅動 IC 等如此缺貨，憂心在終端產品無法出貨下，將導致記憶體等相對較不缺貨的產品拉貨動能趨緩。