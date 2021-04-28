受試者完成新冠疫苗二劑施打 高端疫苗預計5月底解盲

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年4月28號17點55分

高端疫苗 (6547-TW) 今 (28) 日宣布，新冠疫苗二期臨床試驗共 3700 名受試者已完成第二劑接種，預計 5 月底將有分析結果，6 月依法申請台灣緊急使用授權(EUA)。

高端疫苗正在執行新冠疫苗 MVC-COV1901 第二期臨床試驗，自今年初在全台北中南共 11 家醫院啟動收案，收案人數超過原預期的 3700 人，總共收案 4000 多人，其中 65 歲以上族群收案約 85 位，超過衛福部建議取得台灣緊急使用授權 (EUA) 受試者人數要求。

高端指出，新冠疫苗二期臨床試驗已 3700 位受試者完成施打第二劑疫苗，符合試驗設計與法規所需樣本數，未來將依法規單位建議，於第二劑疫苗接種後第 28 天評估疫苗安全性與免疫原性。

依據高端疫苗規劃，今年 5 月底將有臨床試驗分析結果，若數據達到預期目標，今年 6 月將依法規申請 EUA，下半年開始供應國內新冠疫苗，產能也將逐步擴大至 300 萬劑，後續將與台康生 (6589-TW) 合作，由台康生負責量產抗原、高端竹北廠進行充填，估年產能最大可達 1000 萬劑。

高端疫苗提到，預計今年先申請緊急使用授權，現今緊急使用授權是將二、三期試驗合併，但若未來新冠病毒將變成流感化，後續也將執行三期臨床試驗，並申請正規藥證，但由於目前法規尚不明朗，試驗設計仍在討論階段。