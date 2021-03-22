〈每週CFTC報告〉投機者美元指數布局翻多 轉空避險貨幣日圓

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者重拾對美元的信心，在美元指數的布局由空翻多。相對地，其他貨幣多頭均遭減碼，避險貨幣日圓淨空單大增 4.5 萬口，則由多翻空。

美元與外匯

截至 3 月 16 日當周，投資者持有的美元淨多單增加 14724 口，整體部位由空翻多，轉為淨多單 5837 口。

美元指數今年以來溫和上漲，較 1 月份創下的 3 年低點，已上漲約 2.2%。較高的美債殖利率，使美元更具有吸引力。

(圖表取自 countingpips.com)

《路透》報導指出，納入投機者在其他貨幣的合約計算，美元的淨空頭部位已降至 134 億美元，寫下去年 6 月中旬以來的新低。

其他貨幣部分，由避險貨幣日圓帶頭，主要貨幣均遭減持，具體為：

歐元淨多單減少 11988 口，至 89976 口；

英鎊淨多單減少 5311 口，至 28600 口；

日圓淨空單增加 45882 口，由多翻空，轉為淨空單 39368 口；

瑞士法郎淨多單減少 9722 口，至 4671 口；

澳幣淨多單減少 455 口，至 7620 口；

加元淨多單減少 718 口，至 10263 口；

紐元淨多單減少 11097 口，至 6029 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 5033 口，至 180196 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單減少 2540 口，至 33609 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單減少 11996 口，至 525442 口。

(圖表取自 countingpips.com)

上周油價暴跌，截止統計之後的周四，更單日大跌 7%，而之前已有下滑趨勢，大型投機者的淨多單也出現較大幅度減少。