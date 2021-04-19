〈每周CFTC報告〉投機者增加日圓淨空單 英鎊多頭升至3周高點

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者所持美元的淨多單增加，並繼續增加日圓的看跌部位，對英鎊押注與上周相較出現轉變，增持多頭部位。此外，投機者減少黃金，原油的淨多單押注。

美元與外匯

截至 4 月 13 日當周，投資者持有的美元淨多單增加 1504 口，至 5953 口。

(圖表取自 countingpips.com)

美元指數在投機者同減多頭和空頭持倉下，淨多單來到今年以來最高。不過近期美元走勢顯示，在美債殖利率下跌背景下，美元面臨壓力，美元指數跌至 200 日均線下方。

其他貨幣部分，投資者大多維持上周的操作方向，僅英鎊多頭轉為增持，來到 3 周高點。英鎊近期因獲利回吐情緒，使匯率跌至 1.37 區域，但由於疫情控制趨於穩定，英國經濟表現維持樂觀且英央行政策持穩，有利英鎊後市。

具體為：

歐元淨多單減少 671 口，至 66851 口；

英鎊淨多單增加 5639 口，至 25590 口；

日圓淨空單增加 323 口，至 58312 口；

瑞士法郎淨多單減少 2421 口，至 824 口；

澳幣淨多單減少 307 口，至 3759 口；

加元淨多單減少 284 口，至 2406 口；

紐元淨多單減少 618 口，至 2520 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 8635 口，至 180874 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單增加 4109 口，至 36424 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單減少 19047 口，至 492678 口。

(圖表取自 countingpips.com)

金價上周受益於基準公債利率回落、美元下跌，在最後兩個交易日走升，至 1780 美元附近，但此前 CFTC 數據顯示，貴金屬投機者減少了這部分淨多單。

原油多頭自 3 月下旬以來普遍表現不穩定，淨多單降至數月低點。OPEC + 自 4 月 1 日開始增產，但對油價衝擊有限，油價上周受益經濟復甦，呈上漲走勢。