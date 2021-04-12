〈每週CFTC報告〉投機者減持美元淨多單 歐元、英鎊多頭同樣下降

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者對主要貨幣—包括美元、歐元及英鎊的多頭押注均縮減，對近期被大力看空的日圓，淨空頭則稍有減少。投機者增加對黃金、白銀的淨多單，減少原油的淨多單押注。
美元與外匯
截至 4 月 6 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 1277 口，至 4449 口。
美元指數今年溫和上漲，不過上周基調略有轉變，儘管周五略見回升，但全周下跌約 0.8%，是今年以來最大的單周跌幅。
其他貨幣部分，投機者減少對歐元及英鎊的多頭押注，歐元淨多單下降至 2020 年 3 月底疫情爆發以來最低，英鎊也來到 2 月初以來的新低水位。與此同時，略微撤出對日圓的空頭押注。
具體為：
- 歐元淨多單減少 6217 口，至 67522 口；
- 英鎊淨多單減少 5008 口，至 19951 口；
- 日圓淨空單減少 1492 口，至 57989 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 1024 口，至 3245 口；
- 澳幣淨多單減少 8197 口，至 4066 口；
- 加元淨多單減少 3828 口，至 2690 口；
- 紐元淨多單減少 908 口，至 3138 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 21981 口，至 189509 口。
白銀淨多單增加 3345 口，至 32315 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 19585 口，至 511725 口。
金價上周表現偏強，登上自 2 月下旬以來最高收盤價。 美債殖利率略為下降，協助黃金及白銀價格偏強，但從上周五之後，金銀價格因市場情緒改變而轉弱。
原油淨多頭跌至 2 月底以來最低，此前交易員評估 OPEC + 增加產量的最新決定，歐洲仍在增加經濟封鎖，對原油的需求產生了新的衝擊。