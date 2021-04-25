〈報稅看這裡〉10大報稅錯誤別再犯！以免補稅受罰

5 月報稅月納稅人注意了，理財專家歸納出納稅人常出現「十大報稅常見錯誤」，其中，以扶養親屬申報錯誤、漏報所得等最為常見，以及誤以為點光明燈可列報捐贈等，提醒納稅報稅時格外留意，以免補稅受罰。

一、扶養親屬申報錯誤：誤報扶養年滿 20 歲無工作、未在學、服役中或在補習班補習的子女免稅額，納稅義務人常誤以為子女無所得或無工作即可列報扶養；或兄弟姊妹重複申報扶養父母；或申報未同居一家無實際扶養其他親屬。

二、列報已死亡親屬的扶養親屬免稅額：納稅義務人在辦理綜合所得稅結算申報時，為減輕稅負，列報所得年度開始前已死亡親屬的免稅額，稽徵機關將依據死亡戶籍資料予以勾稽，經查核該親屬死亡事實，除補稅外還要處罰。

三、漏報所得：因未收到扣繳憑單、股利憑單等而漏報，僅申報手頭拿到的所得資料，未申報無法查調的非扣繳所得（如財產交易所得、租賃所得等）；或是退休金繳稅問題，依我國稅法，只要領到退休金，一旦達退職所得的課稅門檻，都要申報個人綜合所得稅。一般的勞工退休後，通常會領到兩筆退休所得，一筆是勞保年金，另一筆是自提繳納所領回的「退職金」，其中，勞保年金屬於人身保險給付，因此全額免稅的，但退職金是勞工退休金的部份，則需面臨稅賦的問題。

四、未合併申報：子女未滿 20 歲而有所得，除非已婚，否則還是要跟父母合併申報。此外，夫妻計稅方式改變後，許多夫妻誤以為「分開計稅」等於「分開申報」，但不管是以何種計稅方式，最終都必須合併申報，夫妻若因分居而無法合併申報，必須在申報書上載明配偶姓名、身分證字號，並註明已分居；另外，要留意的是，若是夫妻已具有財政部認定的分開申報標準，合併申報的話反會變成「虛報配偶免稅額」而觸法。

五、保險費申報錯誤：人身保險費每人每年最多可申報扣除 2.4 萬元，但只有報稅者本人、配偶及受扶養「直系親屬」的保險費才能申報，兄弟姊妹或其他親屬的保險費不能申報扣除，且被保險人與要保人須在同一申報戶；此外，非人身保險費、未經核准在台銷售的境外保單等也無法列舉扣除。至於全民健保費可全數申報，不受 2.4 萬元扣除額限制。

六、教育學費申報錯誤：就讀大專以上的受扶養「子女」，教育學費才可以申報；報稅者本人、配偶、兄弟姊妹及其他親屬的教育學費，例如自己在社區大學繳的學費或就讀研究所的配偶學費，都不能申報扣除。

七、醫藥費申報錯誤：美容整型支出、看護支出、坐月子支出等，因不屬於醫療費用，都不能申報扣除；且醫藥費有保險給付部分應該先予減除，不足的部分才能申報。

八、虛報捐贈：低價買進不實捐贈收據、列報未登記或未設立團體的捐贈等，其涉及逃漏稅，若經查獲將會補稅並處罰；而點光明燈、安太歲或支付塔位的款項，因屬有對價關係，也不能申報捐贈扣除；對公益慈善團體的捐贈，申報金額不能超過所得總額 20%。

九、房貸利息申報錯誤：自用住宅購屋借款利息，每戶每年最多可申報 30 萬元，但須先減除儲蓄投資特別扣除額；且不能同時申報房貸利息及房租支出，也不能申報修繕或消費性貸款的利息。

十、身心障礙特別扣除額檢附資料錯誤：誤以重大傷病卡列報身心障礙扣除，未檢附身心障礙手冊或精神衛生法規定的專科醫生診斷證明書影本。

整體來說，提醒民眾報稅時「眼睛要睜亮」，如果採網路、試算書等申報方式，有機會符合免罰資格；但如果採人工報稅，可能就會變成個人失誤，面臨罰則。