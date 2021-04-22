〈報稅看這裡〉財部：今年總所稅申報戶數約640萬戶 稅額1300億元

5 月報稅季將屆，根據財政部賦稅署預估，今年申報綜所稅戶數約 640 萬戶、淨稅收總額約 1300 億元，包括申報戶數與稅收金額皆與去年相當，其中有 359 萬戶符合稅額試算條件，國稅局將從 24 日起寄送紙本通知書與郵簡。

財政部賦稅署今 (22) 日舉辦 109 年度所得稅結算申報記者會，賦稅署署長許慈美表示，去年申報綜所稅戶數約 639 萬戶，預估今年約 640 萬戶與去年差不多，納稅義務人可自本 (4) 月 28 日起上網查詢所得稅與扣除額等資料，5 月 1 日凌晨起就能先透過網路申報綜所稅。

許慈美表示，今年綜所稅的申報戶數約 640 萬戶、稅收淨額約 1300 億元；營所稅申報戶數約 96 萬餘戶，由於去年企業獲利仍有增長，加上去年 9 月因應疫情放寬免暫繳申報，相關稅收將在 5 月入帳，據此推估，今年自繳稅額約可比去年的 2973 億元增加。

許慈美指出，今年綜所稅申報將有三大利多有助於省稅，包括：一、基本生活費上調，二、因應疫情領取的補貼等可免稅，三、因應疫情調增執行業務與其他所得的費用率。

在基本生活費部分，去年每人基本生活費已調高為 18.2 萬元，預估約 205 萬戶受惠，減稅利益約 96.57 億元；而去年政府因應疫情所發放的補助、補貼與獎勵等款項，也可免納所得稅。

此外，考量部分民眾受疫情衝擊導入收入減少、費用增加，因此今年也適度調整 109 年執行業務所得與其他所得的費用率，其中醫事人員適用的費率將調升 12.5%，也就是可按照費用標準的 112.5% 計算。