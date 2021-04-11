〈報稅看這裡〉基本生活費提高 扶養親屬愈多愈有利？

一年一度的報稅季剩不到一個月就將登場，扶養親屬可說是節稅最快、最直接又合法的途徑，今 (2021) 年報稅又提高了基本生活費，但是否扶養親屬愈多就愈有利是一個迷思，有些民眾報稅時會將同住的姪子、叔叔、阿姨等一同列報扶養，其實這是 NG 的，在申報扶養前，先搞懂扶養的義務順序和條件，才不會觸法又補稅。

扶養親屬的節稅，是因為多了被扶養人的免稅額，納稅義務人及其配偶的直系尊親屬，目前納保法基本生活費不課稅的計算公式是：「基本生活費總額減除免稅額、標準或列舉扣除額、幼兒學前特別扣除額、教育學費特別扣除額、身心障礙特別扣除額、長照特別扣除額和儲蓄投資特別扣除額」等基本生活費比較基礎合計數，若有差額，則可從綜所稅總額中再行減除。

今年報稅，每人基本生活費提高 7000 元，從 17.5 萬元增加為 18.2 萬元，依四口家庭估算，每人基本生活費提高 7000 元，四人基本生活費較上一年度報稅時多出 2.8 萬元扣除額，若適用稅率 5%（所得淨額 54 萬元以下），2021 年 5 月報稅時比起 2020 年報稅多省下 1400 元稅金；假設適用稅率為 12%（所得淨額 54 萬元至 121 萬元以下），比起 2020 年報稅可多省下 3360 元。

那麼，當基本生活費增加，「是不是扶養親屬愈多省愈大」成了許多納稅人的疑問，其實這並不是全然正確的說法，因為扶養親屬是有條件的，而不是任何親戚都可以列報。

扶養直系親屬條件：年紀、謀生能力

扶養直系親屬的第一個條件是年紀，在稅法規定中，未滿 20 歲的子女、無謀生能力者由父母扶養，連所得也必須由父母申報，而 20 歲成年子女、或未滿 20 歲但已婚者，就必須歸為一戶自行申報。

扶養長輩的話，如父母、祖父母、岳父母、繼父母、公婆等等，這些長輩年紀滿 60 歲的話，可以直接申報扶養，但未滿 60 歲的長輩則要判定有無謀生能力，或是所得低於 18.2 萬元，國稅局才會認定為無謀生能力而通過扶養。

但許多人會以為，子女沒有工作等於無謀生能力，因而把沒工作的成年子女列入扶養，不過事實上，無謀生能力在稅法定義上是「身心障礙、在學中、因傷殘或精神障礙等，需長期治療而無法工作；或符合長照扣除額資格；受監護宣告者」。

並不是「沒工作 = 沒有謀生能力」，如果符合稅法定義的沒有謀生能力，還必須檢附相關證明，例如身心障礙手冊、醫師證明、在學證明等；就連年滿 20 歲、服役中的子女也不可以列報扶養。

扶養旁系親屬條件：須同居並提出文件證明扶養事實

旁系或其他親屬如姪子、叔伯等，雖不必同一戶籍，但必須有長期同居的事實，檢附戶口名簿，並有文件證明受扶養，所謂的證明文件，是用來證明對方無謀生能力、以及由自己的扶養事實。如果只是住在一起，每個月固定給予生活費，對於國稅局而言，難以認定扶養事實，是不算扶養親屬的認定。

整體來說，在申報扶養前，務必釐清被扶養人狀況、扶養義務順序，而不是為了節稅，就一股腦兒地列報扶養，免得要面臨補稅的處罰。