〈報稅看這裡〉匯兌收益小心別漏報 匯損還可申報扣抵

即將進入 5 月報稅季，每年所得收入很多種類，有些民眾會有「不是不報，只是不知道要申報」的所得，「匯兌收益」就是屬於很容易被疏忽的一項，要小心別漏報以免補稅受罰。此外，去年新台幣強升，若有匯損則可以申報扣抵。

一般來說，民眾在銀行開立外幣帳戶，會產生兩種收益來源：一是儲蓄本身的利息，另一則是存取時間不同所產生的匯兌收益。

不管是外幣存款的利息所得，或是靠著買賣外幣的匯兌收益，都是屬於發生在台灣境內的所得，不屬於海外所得，因此要核實申報個人綜合所得稅。

只要到了報稅季前，民眾都會收到銀行寄送的利息所得扣繳憑單，其中就包含了外匯存款的利息，基本上，金融機構的存款、公債、公司債、金融債券及儲蓄性質信託資金收益等，都適用投資特別扣除額的規定。

不過，外幣存款有利息收入，投資人可以依銀行開立的扣繳憑單申報利息，如果該年度利息收入總額超過 27 萬元，就需要申報繳稅了。

但銀行並不會寄發「匯差收益」的扣繳憑單，因此，投資人容易誤會此類所得不需申報，導致漏報所得，遭補稅處罰。

舉例來說，民眾若去年以新台幣 3000 萬元購入 100 萬美元的一年期定存，假設美元定存一年期利率為 1.2%，今年到期時民眾決定結售換回新台幣 3100 萬元，並獲得 1.2 萬美元的利息收入。其中，1.2 萬美元折合新台幣約 37 萬元，高於儲蓄投資特別扣除額的 27 萬元額度，超過的部分必須繳稅。

此外，這位民眾的匯兌收益為新台幣 100 萬元（3100 萬元減去 3000 萬元），這部分屬於財產交易所得，隔年度辦理綜所稅申報時，也需併入綜合所得總額課稅。

但去年新台幣頻頻升值，如果民眾是產生匯兌損失，反而可就當年度財產交易損失申報扣抵。

財產交易損失舉證有兩種，1. 金融機構所開立的財產交易損失證明留存。2. 自行舉證：檢附原始買及賣交易憑證、資金證明等文件附於申報書，國稅局核定後會開立財產交易損失證明。

不過，北區國稅局提醒，若真的發生匯兌損失時，可在報稅時以財產交易損失來與財產交易所得相互扣抵。倘若當年度無財產交易所得可扣除或是扣除不足，也可以在未來的三個年度的財產交易所得扣除。

民眾如有漏報匯兌利得，在未經檢舉或查獲前，應盡早向國稅局自動補報並補繳稅款，以免遭查獲需補稅外，還要面臨其他處罰。