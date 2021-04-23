高盛認為晶片不足問題將推升短期通膨

週五 (23 日) 高盛經濟學家 Spencer Hill 在一份最新報告中指出，隨著半導體短缺問題擴大，經濟成長可能將減緩，而通膨可能會出現至少短暫的上升。

自去年新冠疫情爆發以來，各種各樣的因素參雜，使得半導體供應不足問題越演越烈。需求飆升加上供應端出現瓶頸，導致從汽車、電視到電腦等各類產品的晶片訂單都要等待六個月以上的時間。

(圖片: AFP)

Spencer Hill 認為，在 2021 年的大多時間裡，供應短缺將轉變成通貨膨脹，可能導致受影響商品的價格上漲高達 3%。而這將在今年剩下時間裡推動通膨率上漲 0.4 個百分點。

他表示雖然通膨的問題不會導致 2021 年經濟的大幅放緩，但其影響仍可能是明顯的。對美國 GDP 的影響最嚴重可能高達 1%，但有很高的機率接近 0.5%。

Spencer Hill 解釋，雖然半導體只占美國產出的 0.3%，但它們是占 GDP 12% 的重要生產投入。儘管如此，他還是樂觀表示，隨著今年稍後到 2022 年的晶片供應增加，這個通膨現象應該不會持續太久。

事實上，受到晶片不足的問題影響，美國大多數的汽車製造商都削減產量，同時也出現停工的現象。

半導體產業供應不足所帶來的連鎖效應正擴大中，TS Lombard 經濟學家 Rory Green 表示，隨著全球各國間的關係更加緊密，加上全球自動化和節能需求，使得每單位的 GDP 成長包含的半導體比重將更高，IC 產業正成為經濟活動的關鍵商品投入。甚至因為這波半導體晶片不足的問題，Rory Green 將晶片視為「新石油」。