中國蘋果一哥立訊2020年營收年增48%；純益年增53%

週三 (21 日) 中國蘋果一哥立訊精密於深交所公布 2020 年財報，營收人民幣 925 億元，年增 48%，已從過去的 60%～70% 的高成長，跌入 40%～50% 的成長區間；純益人民幣 72 億元，年增 53%。

立訊精密近期在股價表現上疲弱乏力，自 1 月中旬以來股價幾乎腰斬，市值蒸發逾人民幣 1700 億元。截至 4 月 20 日收盤，立訊精密收在每股人民幣 35.26 元，大跌 3.6%。

2020 年財務摘要

營收人民幣 925 億元，年增 48%。

歸屬於上市公司股東的純益人民幣 72.25 億元，年增 53.3%。

EPS 人民幣 1.03 元，2019 年為人民幣 0.68 元。

營收結構：消費電子營收年增 57.4%，占營收比重 88.5%；電腦互聯產品及精密組件營收年減 14.4%，比重 3.8%；汽車互聯產品及精密組件營收年增 20.4%，比重 3.1% 的。

2020 年前五大客戶的銷售額為人民幣 758.8 億元，比重達 82.03%；對第一大客戶的銷售額為人民幣 638.4 億元，比重達 69.02%。

資料來源: 立訊財報

營運展望

對於未來發展，除了核心業務消費電子外，也將尋找汽車產業的商機。公司將繼續保持高度關注與適當佈局汽車電子，將消費電子產品智慧化、方便化的無線電源技術差異化應用在汽車業務。同時佈局中 / 大功率汽車無線充電模組技術，取得未來汽車無人駕駛市場電源自由化的發展先機。

此外，立訊表示目前公司客戶集中度相對較高，短期主要集中在消費電子領域。即便相關客戶在產業內均屬於頂尖客戶，具有強大、領先的市場競爭力，且與立訊保持多年穩定的合作關係，但如果重要客戶發生嚴重的營運問題，公司將面臨一定的風險。

法人觀點

中信建投指出，立訊精密目前在蘋果體系已收到 iPhone、Apple Watch、AirPods 組裝訂單。零組件方面，連接器、無線充電、天線、聲學、馬達等產品領域均為蘋果的主力供應商之一。中期營運前景來看，金屬結構件、光學、5G 通訊、汽車電子和 iPhone 代工等業務成長動能強勁。

