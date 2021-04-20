反壟斷 阿里巴巴又被盯上？

中國五礦發展股份有限公司公告稱，已收到中國國家市場監督管理總局涉嫌壟斷調查通知書，因該公司曾與阿里巴巴 (9988-HK) 設立合營企業五礦電子商務有限公司有壟斷市場之嫌，市場監管總局決定予以立案調查。

週一 (20 日) 受到利空消息影響，阿里巴巴港股股價下挫 2.3%，暫報每股 226.6 港元，走勢明顯弱於大盤。

(圖片: AFP)

五礦發展是一家綜合性鋼鐵流通服務商，主業是冶金原材料和鋼材的貿易業務，營運包含黑色金屬產業鏈的各個關鍵環節。該公司母公司為國企中國五礦集團有限公司。

而五礦電子商務有限公司則有三大股東，分別為五礦發展與阿里創投、北京海立雲垂投資管理中心，各持股比率分別為 46%、44%、10%。2019 年 12 月，阿里創投將其持有的五礦電商 44% 股權轉讓給易大宗供應鏈管理有限公司 (1733-HK)，退出經營管理層。

反壟斷大潮下，已有多家企業相繼遭罰。4 月 15 日揚子江藥業停止違法行為，並處以其 2018 年銷售額 254.67 億人民幣 3% 的罰款，達 7.64 億人民幣。

4 月 12 日上海市市場監督管理局對上海食派士商貿發展有限公司在互聯網餐飲外送平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，處以其 2018 年銷售額 3% 的罰款，合計 116.86 萬人民幣。

4 月初，天藥股份表示因涉嫌醋酸氟輕鬆原料藥壟斷，遭天津市市場監管總局罰款 4402.26 萬人民幣。

去年 12 月，中國中央政治局會議首度提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。今年 1 月中國中央政法工作會議提出加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，之後一連串的反壟斷調查相應推出，當中以阿里巴巴逾 180 億人民幣的罰款最受市場矚目。

