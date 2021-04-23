研究：若不控制氣候變遷 至2050年將使全球GDP減少近2成

全球氣候變遷的問題正加速影響全球經濟，據瑞士再保險研究院 (Swiss Re Institute) 的報告顯示，如果全球再不能控制氣候變化，到了 2050 年全球經濟成長恐減少近 2 成，其中，亞洲所面臨的風險最大。

報告指出，若世界各地再不採取緩解措施，到了 2050 年，氣溫上升 3.2 攝氏度，將使全球國內生產總值 (GDP) 減少 18%，導致數兆美元的損失。

報告中針對占全球經濟 90% 的 48 個國家進行分析預測，根據目前的趨勢，到 2050 年，氣候變遷將對經濟產生重大的負面影響，而亞洲經濟將受到的打擊最大。在最嚴重的情況下，中國有可能損失近四分之一的 GDP，而美國將損失近 10%，歐洲將損失近 11%。

不過，報告也預測，如果能實現《巴黎協定》中規定的，將平均氣溫升幅限制在低於 2 攝氏度，那麼到 2050 年，全球經濟產出損失可能僅減少 4%。

報告中表示，氣候變遷對全球經濟構成了最大的長期威脅，因此迫切需要各國採取更加果斷的行動，並增加相關投資的總額，以實現氣候目標。

瑞士再保險研究所董事長 ThierryLéger 表示：「氣候變遷的風險影響著每個社會、每個公司和每個人。到 2050 年，世界人口將增長到近 100 億人。我們必須立即採取行動，減輕風險並實現淨零碳排放目標。」

葉倫在日前國際金融研究所 (IIF) 發表視訊演說時呼籲，從排放污染的企業到大型金融機構都應該加入對抗氣候變遷的行列，她說：「拜登總統提出遠大的戰略，讓美國過度到淨零碳排放，並動員整個政府實現此目標。」

這些措施包括 2035 年之前實施無碳發電，取消對化石燃料的稅務補貼，並獎勵和補助電動車發展。拜登宣布提高減碳目標，到 2030 年碳排放量減至 2005 年水準的 50%。