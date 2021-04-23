〈財報〉改版奏效 Snap用戶激增22%、首季營收猛增近7成 盤後漲5%

Snap (SNAP-US) 周四（22 日）盤後公布會計年度第一季財報，成功扭轉虧損、實現損益兩平，營收加速成長，且受益於 Android 的 Snapchat 程式改版，每日活躍用戶數年增 22% ，盤後股價勁揚 5%。

Q2 財測

EBITDA：介於損益兩平至虧損 2,000 萬美元 vs. 虧損 130 萬美元（Refinitiv 調查分析師預估）

營收：8.2-8.4 億美元 vs. 8.239 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

營收成長：80% 至 85%

每日活躍用戶數（DAU）：2.9 億人



Snap 估計，第二季調整後 EBITDA 介於虧損 2,000 萬美元或有望實現損益兩平，第二季營收將較去年同期成長 80-85% 至 8.2-8.4 億美元，每日活躍用戶數將成長至 2.9 億人。

Snap 財務長 Derek Andersen 表示，第二季財測包含 Snap 對蘋果 iOS 14 隱私新規潛在影響的估計，新規上路後可能會影響社群媒體對用戶投放廣告的能力，對營收造成影響。

Q1 (3 月 31 日止) 財報關鍵數據

調整後 EPS：0 美元 vs. -0.06 美元（Refinitiv 分析師預估）

營收：7.7 億美元 vs. 7.438 億美元（Refinitiv 分析師預估）

每日活躍用戶數（DAU）：2.8 億人 vs. 2.7462 億人（FactSet 預估）

每用戶平均營收 (ARPU)：2.74 美元 vs. 2.72 美元（FactSet 預估）

淨損：年減 6%，自去年 3.06 億美元縮減至 2.87 億美元

Snap 第一季營收成長 66% 至 7.7 億美元，主要來自廣告。

財務長 Andersen 表示，第一季也是公司成立以來首次自由現金流量轉正，為 1.26 億美元。

Snap 改版 Android 程式已見成效，執行長 Evan Spiegel 說，Snap 的 Android 用戶數已經超越 iOS，是史上首見。

Snap 第一季每日活躍用戶數為 2.8 億人，較 2 月成長近 6%，比去年同期增逾 22% ，大部分新用戶來自美國與加拿大以外的地區。

Snap 收入多來自美國與加拿大，但來自北美地區的用戶增長開始放緩，北美地區的每日活躍用第一季為 9,300 萬人，僅增 100 萬人。

Snap 越來越看重擴增實境 (AR) 技術的投資，認為該項技術能幫助品牌向精通科技的年輕用戶推銷服飾與化妝品的產品。該公司 3 月 收購 Fit Analytics，後者的服務可透過 AR 技術幫助客戶確認衣服是否合身。

Spiegel 說：「展望未來，AR 技術仍是我們最大的機會之一。」