思佳訊砸27.5億美元現金 買下芯科汽車與基礎建設業務

晶片製造商芯科實驗室 (SLAB-US) 周四（22 日）宣布以 27.5 億美元全現金交易，將基礎設施與汽車業務出售給思佳訊通訊技術公司 (SWKS-US)，以專注開發智慧家庭設備的無線晶片。

芯科周四盤後股價上漲 12.34% 至每股 162.5 美元，思佳訊也上漲 4.25% 至每股 191.21 美元。

出售協議包括芯科用於電動車等產品的電源供應、晶片、智慧財產權，以及 350 名員工。芯科預計將從這筆交易中獲得 23 億美元的淨收入，並將透過特別股息與股票回購的組合向股東返還約 20 億美元，預計交易將於明年第三季完成。

半導體公司思佳訊希望利用此次收購，加速擴展至產業最重要的成長領域，包括電動車、混合動力車、工業與 5G 等領域。該公司計畫用手頭現金與債務融資，為此筆交易提供資金。

芯科近年來一直專注經營物聯網（IoT）市場，銷售智慧居家設備的無線晶片，執行長 Tyson Tuttle 表示，物聯網晶片占該公司業務約 60%，收入每年成長 20% 以上。與公司的汽車與基礎設施業務相比，物聯網產品擁有不同的客群與供應鏈。

他說：「物聯網領域不僅只是矽晶片這麼單純，還涉及軟體、無線網路，以及目前公司正開發的廣泛應用平台。這需要專注與清晰的目標，才能實現最佳優化。」

自去年秋季以來，芯科就開始著手分拆汽車與基礎設施業務，該部門去年營收 3.75 億美元。