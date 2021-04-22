罕見一個月漲2次！華航再漲美國線運價25-35%

華航 (2610-TW) 今 (22) 日再度公告，4 月 28 日起美國線運價每公斤再調漲 25-35%，航空公司罕見一個月喊漲 2 次，漲價後台北飛美東運價恐破 500 元，不排除挑戰去年 5 月的歷史天價。

華航與長榮航 (2618-TW) 4 月上旬才宣布分別調漲台北 - 歐洲線運價約 25-30%、20-30%，今日華航再漲美國線價格，等於一個月漲價 2 次，是相當罕見的情況。

貨攬業內人士指出，歐洲線全點滿到下周二，本周起二大國籍航空只收高價貨，每公斤要 340 元起跳，艙位更必須票票爭取，一位難求。

長榮航今日也樂觀看待貨運市況，認為在客運未回到疫情前水準之前，貨運艙位吃緊狀況將延續，推升空運運價維持高檔。

近期國際航空運輸協會 (IATA) 公布 2 月整體航空貨運運能，相較 2019 年疫情前同期衰退 15%，但需求成長 9.6%，反映市況供不應求。

為此，長榮航將提前於第四季導入 3 架全新 B777 貨機，以增添運能全力搶市。

法人表示，華航去年第四季起至第一季已新增 3 架 B777 貨機，提升運能約 16%，目前華航共擁有 21 架貨機機隊，有利持續增添今年營收、獲利動能。