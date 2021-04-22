〈長榮航法說〉客運仍需至少3年才全面恢復 今年運量不到疫情前4成

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日召開法說會，對於客運業務展望，長榮航說明，自去年疫情發生至今年 3 月，尚沒有重大起色，復甦緩慢，預估今年航空業客運大幅縮減為僅 2019 年的 38%，狀況比預期艱難，整體客運要恢復疫前水準仍需 3-4 年，不過，下半年起營運能量可望逐漸復原，漸看到隧道終端的光芒。

長榮航指出，由於各國疫苗施打進度不如預期，邊境管制仍嚴格，國際航線復甦緩慢，再加上旅遊泡泡執行困難，種種因素壓抑客運復甦動能，因此，預估今年航空業客運大幅縮減為僅 2019 年的 38%，並預料，全球航空業現金消耗將由原預期的 480 億美元增至 750-950 億美元，航空業現金流恐需到明年才能轉正，尤其今年以來國際油價反彈增加營運成本，使航空業現金流轉正更有挑戰。

長榮航認為，整體客運恢復疫前水準需 3-4 年，不過，探親訪友和旅遊需求預期在疫後將短期強勁反彈，目前全球航空業者正積極進行健康護照應用開發及其平台推廣。

由於今年客運前景不明朗，長榮航將先保守因應，隨著 3 月起可接轉機旅客，持續維持骨幹航線運營，以爭取轉機客源，並配合市場復甦趨勢，機動調整航班，同時，對任何旅遊泡泡航點審慎評估飛航可能性。

機隊方面，長榮航計劃縮減客機交機規模，將汰除到期租機並暫停續租和新租，而訂購的新機交付時間也遞延交期至 2023 年。