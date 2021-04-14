華航看客運谷底復甦 貨運需求熱絡穩定

華航 (2610-TW) 今 (14) 日召開今年第一場法說會，公司表示，客運自去年 7 月起陸續回復少量載客航班，漸從谷底緩步回升，而貨運市況持續看好，受客機停飛影響艙位供給，加上空運需求熱絡，預期將是主要動能。

華航去年客運、貨運和其他營業收入占比分別為 19%、77% 和 4%，客運占比年減 47 個百分點，不過，自去年 7 月起陸續回復少量載客航班。

展望今年，華航表示，客運將視市場需求機動調整航線，包括以航網銜接角度維持核心航線營運、依短期商務客需求或旅行泡泡航點逐步復飛及增班、集團品牌分工搶攻國內旅遊市場，以及爭取各類包機業務等。

華航指出，依國際航空運輸協會 (IATA)2 月 24 日公布的資料顯示，今年若疫苗接種普及，配合北半球夏季旅遊旺季，並及時取消旅行限制，樂觀情況下全球客運運量較 2020 年將增長 13%，但仍僅是 2019 年的 38%。

貨運方面，華航說明，由於疫情前全球大約 50-80% 的貨物由客機腹艙運輸，疫情後透過貨機增班、貨運客機 (Preighter) 爭取貨運收入最大化，今年定期航班提升至每周 117 班，增幅達 23%，並配合市場需求安排不定期加班機，以每周 120-125 班規模運行。

華航強調，將優先保障急貨、專案貨等高價貨源，並爭取中長期包機或包艙業務，穩固航班裝載和營收動能。

截至第一季底，華航總機隊數共 83 架，包含客機為 62 架、貨機 21 架，其中的 43 架為自有，而 40 架採租賃。