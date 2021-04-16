華航首度承運活體蜜蜂 拚擴大經營空運版圖

華航 (2610-TW) 今 (16) 日指出，首度承運活體蜜蜂，從南半球澳洲雪梨啟程飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處果園授粉，華航強調，將運用台灣位居亞太樞紐的地理優勢和特殊貨物豐富運送經驗，積極爭取更多空運商機。

華航此次承接運送授粉蜜蜂的貨運任務，皆以 A350-900 客機腹艙執行，近日已完成運送兩批，第三批蜜蜂預計下周安排載運。

華航表示，對於精密儀器、活生動物、珍稀古物和大型機具等各類特殊貨物均有豐富運送經驗，此次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可，溫控管理為這項載運任務的重要關鍵。

華航強調，全球相關場站員工和代理商均定期接受活生動物及溫控貨物操作等專業訓練，未來將持續充分發揮 21 架全貨機和 62 架客機效能，擴展空運版圖。

法人指出，受疫情影響華航改以空運為主要營運策略後，營運成本費用占比改變，變動成本相較過往顯著降低，使去年第二季和第四季毛利率衝上 17.73%、13.88%， 優於過往僅 10% 上下水準，隨著空運運價維持高檔，而變動成本在客運復甦前尚處低點，規模經濟效益將更為顯現，樂觀看待今年毛利率有望進一步提升，並增添獲利動能。