〈新股IPO〉SK IE Technology五月掛牌 今年南韓最大IPO案之一

南韓 SK 創新 (SK Innovation Co.) 旗下生產電池材料的子公司 SK IE Technology Co.(SKIET) 於週四 (22 日) 宣布，該公司將於 5 月中旬在首爾交易所掛牌上市，可能成為南韓今年規模最大的 IPO 案之一。

SKIET 生產鋰電池所使用的隔離膜，該公司表示，將有 2140 萬股股票在南韓 KOSPI 市場發行，預估每股價格將落在 78,000 至 105,000 韓元，公司市值上看 7.5 兆韓元 (約 66 億美元)。

SKIET 估計，透過 IPO 可籌資 1.7 兆至 2.2 兆韓元。

SKIET 供應電池隔離膜給全球的電動車製造廠，客戶包括美國特斯拉 (TSLA-US) 與德國福斯 (VOW-DE) 等。根據 SNE Research 的調查數據，SKIET 的溼式隔離膜在全球拿下 26.5% 的市占率。

對於電動車用電池而言，隔離膜是最重要的零組件之一。它可防止電池在充電過程中發生爆炸，約占電池製造成本的 15% 到 20%。

根據財報資料，SKIET 去年營收報 4683 億韓元，營業利益報 1252 億韓元。

SKIET 上個月宣布在波蘭投資 1.13 兆韓元，增建兩座隔離膜用廠房提升產能。另外該公司在南韓及中國都設有工廠。

在今年 4 月初的時候，SK 創新同意支付 2 兆韓元給南韓同業競爭對手 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution Ltd.)，雙方在電動車用電池技術纏訟兩年的官司也因而劃下句點。