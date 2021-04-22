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瑞信：Archegos爆倉將在第2季帶來6.54億美元損失

瑞信：Archegos爆倉將在第2季帶來6.54億美元損失(圖:AFP)
瑞信：Archegos爆倉將在第2季帶來6.54億美元損失(圖:AFP)

瑞士信貸 (Credit Suisse) 周四 (21 日) 表示，在第 1 季重大損失後，公司預計 Archegos Capital Management 爆倉事件，在第 2 季還會帶來 6 億瑞士法郎 (6.54 億美元) 的衝擊。

瑞信公布，第 1 季為淨虧損 2.52 億瑞士法郎，幅度小於預期，虧損反映了因美國避險基金造成的重大損失。瑞信先前表示，Archegos 事件估造成 44 億瑞郎損失。

瑞信指出，如果不是 Argegos 爆倉，公司原本有望達到 74 億瑞郎的淨營收，較 1 年前成長 35%。

瑞信執行長 Thomas Gottstein 表示，撇開 Archegos 爆倉事件，這原本是瑞信史上最佳的季度之一，絕對是 10 年中最佳的單季成績。在 Archegos 遭受的損失是不可接受的，必須在管理變革方面採取行動。

Archegos 事件之外，瑞信也因 Greensill Capital 倒閉而面臨巨額虧損，和投資者對其戰略和領導層的質疑，瑞士監管機構 Finma 已要求它增加約 19 億瑞郎的資本；Finma 也針對瑞信啟動了執法程序。

在這兩起災難發生之後，瑞信撤換投資銀行業務負責人 Brian Chin 和首席風險官 Lara Warner，以及股票業務主管 Paul Galietto 等高層。此外，瑞信也暫停了股票回購，並削減股息，但還未向投資者闡明這兩次事件預計產生的全部財務影響。

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