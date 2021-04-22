晶片短缺持續 戴姆勒1.85萬員工工時被砍 Stellantis被迫更換舊式零件

賓士母公司戴姆勒集團 (Daimler) 周三 (21 日) 表示，受到全球晶片短缺影響，兩處廠房將暫時停產，並減少多達 1.85 萬名員工的工時，另一車廠 Stellantis 也宣布某一車型的電子儀錶板被迫更換為舊式版本。

戴姆勒周三表示，將減少多達 1.85 萬名員工的工作時數，並暫停德國 Bremen 與 Rastatt 工廠的生產，為期一周。

戴姆勒發言人表示：「目前全球半導體晶片仍供應短缺，且難以預測短缺狀況，因此我們僅能隨機應變。」

此外，跨國車廠 Stellantis 周三也表示，受晶片短缺影響，旗下 Peugeot 308 的電子儀錶板被迫替換為舊式版本。該公司表示，這是在晶片短缺危機平息前，繞過汽車生產障礙的一種方法。

據悉，目前只有 Peugeot 308 受影響，此前該車款法國 Sochaux 工廠產能已因短缺問題而中斷。

Stellantis 表示，Peugeot 308 裝配傳統儀錶板將於 5 月底前出現在市售汽車中，而旗下諸如 Peugeot 3008 SUV 等較受歡迎的車型，仍會保留電子儀錶板。

全球晶片短缺事由多種因素造成，汽車業去年疫情爆發期間關閉工廠，使晶圓代工將空出的產能來支應龐大的消費電子產業，導致疫情趨緩後車用晶片供不應求。

除了戴姆勒與 Stellantis 外， 晶片短缺已經損害通用汽車 (GM-US) 、福斯汽車和福特汽車等許多國際車廠的生產，更連帶影響營收。