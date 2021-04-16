〈新股IPO〉手機應用程式公司AppLovin上市首日跌近19% 估值仍逾250億美元

手機應用程式科技公司 AppLovin(APP-US)IPO 募得 20 億美元後，在周四（15 日）首次上市交易日下跌近 19%。

據華爾街日報（WSJ）報導，AppLovin 的 IPO 定價為每股 80 美元，周四收盤下跌 18.50%，每股收 65.20 元，以當日收盤價計算，該公司市值約 250 億美元。

除 AppLovin 周三發行 2,250 萬股之外，投資方私募股權公司 KKR 也以 75 至 85 美元區間的中間價，出售 250 萬股 Applovin 的股票，募集 2 億美元，此前 KKR 擁有該公司 69% 的投票權。

AppLovin 執行長 Adam Foroughi 在上市交易前受訪表示，公司上市是一個里程碑，獲得資金將能重新投資在自家業務上，並且放眼未來 3 至 5 年的發展。

AppLovin 已擴大營運規模，並透過收購實現多元化經營。去年 5 月 AppLovin 收購遊戲製造商 Machine Zone，據知情人士指出，這筆交易價值約 5 億美元。

據 AppLovin 的公開文件顯示，去年該公司營收為 14.5 億美元，淨損 1.26 億美元，前年的淨利為 1.91 億美元，營收為 9.94 億美元。

據 KKR 呈交給監管機構的文件，執行長 Foroughi、財務長 Herald Chen 與 KKR 將一共擁有 93.4% 的投票權，兩家公司的 B 股每張將擁有 20 張投票權，而在 IPO 出售的股票每張將有 1 張投票權。

此次 IPO 由摩根士丹利、摩根大通、KKR、美國銀行、花旗銀行擔任承銷商。