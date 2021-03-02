配合巴黎氣候協議 WSJ：美油氣業者擬表態支持碳排放定價

華爾街日報 (WSJ) 周一 (1 日) 報導，美國石油主要遊說團體即將贊成對碳排放進行定價，意味著原油、天然氣業者已準備好接受政府對抗氣候變遷所做的努力。

根據 WSJ 取得的聲明草稿，美國最大商會之一美國石油學會 (American Petroleum Institute，API) 正準備接納碳排放定價政策，以最具經濟效益的方式實現巴黎氣候協定目標。

聲明表示，API 贊成政府對整體經濟碳排放定價，以此作為對抗氣候的首要政策，而非強制實施監管，此舉得以在減碳之餘穩定傳統能源價格。

美國總統拜登與民主黨控制執政以來，已有幾個主要貿易商會宣布支持新氣候協議，如今連過去幾十年以來堅決反抗碳排放定價的 API 也表態贊成，意味著拜登的對抗氣候變遷的目標有望加速推進。

API 於近期發布的年報中表示，氣候變遷風險已成事實，若建立市場機制，例如將碳排放定價，讓業者以最低的社會成本來使整體經濟進行有目的性的減碳，此舉將能靈活減少溫室氣體排放，並保持傳統能源的可承受性。

不過，WSJ 引述消息人士表示，實際上 API 內部許多成員仍堅決反對碳排放定價的措施，而甲烷排放法規也出現類似衝突。

API 許多美國企業與小原油商等會員，都希望政府應降低監管力道並開放更多聯邦土地。不過，一些主要能源商，尤其是歐洲業者極力推動 API 進行綠能轉型，通常會提高由政府干預。

法商道達爾 (Total SA) 也在年報公布後近日突宣布離開 API ，表示該組織內部在氣候變遷的態度仍未保持一致。道達爾過去便曾批評 API 反對碳定價與甲烷排放法規，目前該公司政極力推動能源轉型。