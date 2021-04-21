能源轉型腳步緩慢 專家：這類實質資產後市仍看俏

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute,WFII) 認為，儘管近年全球積極推行再生能源，考量到各國對於化石燃料的仰賴程度不減反增，能源轉型過程似乎沒那麼容易。不過，在能源轉型過程中，WII 仍看好銅、鋰和鈷等工業金屬後市行情。

隨著石油、天然氣與煤炭生產成本逐步下滑，加上全球人口快速擴張，帶動能源消耗量提升，如今化石燃料佔全球能源使用比重已自 1970 年的 81% 升至 86%，光是美國的每日石油消耗比重就佔了全球的 20％。

全球能源消耗仍以煤炭、石油和天然氣為大宗 (圖：MarketWatch)

WFII 實質資產策略主管 John LaForge 認為，對投資人來說，從化石燃料轉向可再生能源的過程將十分緩慢且變化非常細微。

LaForge 指出，雖然全球領導人和企業積極推動能源轉型，以可再生能源取代化石燃料依舊是份艱難任務。他認為，要讓可再生能源的使用程度完全超越化石燃料，基本上必須花費 2 倍以上時間。

不過，隨著太陽能和風力等清潔能源近年價格越具競爭力，加上人們對氣候變遷相關議題日益關注，LaForge 仍對清潔能源相關投資抱持樂觀態度。

「我們必須嘗試，從投資人的角度來看還有很多收穫。」LaForge 表示，在現存的實質資產當中，投資人已逐步將資金自化石燃料轉向銅、銀、鋰和鈷等電動車金屬原料。

LaForge 認為，投資人押注上述金屬原物料的部分原因在於，他們相信拜登提出的大規模基建法案將強力推動電動車發展。作為基建法案的一部份，拜登計畫在全美廣設電動車充電站網絡。

「金屬即未來。」LaForge 強調，並稱過去一年來銅價已漲約一倍。