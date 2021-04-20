〈焦點股〉散裝航運股多頭不墜 台航拉出第三根漲停

全球海運需求強勁，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 攀升至 1 年來高點，今 (20) 日貨櫃三雄漲勢暫歇，資金仍積極搶進散裝航運股，台航拉出第三根漲停，新興、四維航、益航及正德等盤中均亮燈漲停，裕民、慧洋 - KY 漲勢也相當強勁。

BDI 指數近期上漲力道強勁，19 日再漲 2%，收 2432 點，為近一年以來新高。其中，BPI 指數 (巴拿馬極限型運費指數) 強漲 4%，收 2441 點；BCI 指數 (海岬型運費指數) 同步上漲 1.1%，收 3476 點。

近來市場資金從電子轉進傳產，鋼鐵、航運等族群行情火熱，今日多頭熄火，貨櫃三雄漲勢暫歇、互有漲跌，但買盤仍進駐股價表現相對落後的散裝航運股。台航連續三個交易日噴出漲停，達 33.25 元，創逾 9 年新高。

新興也拉出第二根漲停，達 28.45 元，為近 7 年以來的高點；四維航、益航、正德均衝上漲停板；此外，裕民、慧洋 - KY 表現也不俗，勁揚 5-7%，散裝航運族群為盤面多頭指標。

由於海運市場中小型船舶新增供給有限，運價維持相對高檔，台航主力船型為 Panamax 和 Handymax 型船舶，受惠程度較大，且今年有 5 艘新造船將下水營運，全年獲利可望回升，挑戰 3 年來新高。

美國提出大基建計劃、中國也自 3 月起大舉進口大量鐵礦砂，加上第二季開始進入穀物運送旺季，隨著原物料價格攀峰，散裝航運價也水漲船高，市場評估市況至第三季前可樂觀看待，運價將維持高檔，挹注裕民、中航、慧洋等業者營運表現。