〈散裝景氣加溫〉中小船舶運價飆 BPI指數強彈10% 台航受惠

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 2323 點，日漲逾 6%，其中，BPI 指數 (波羅的海巴拿馬指數) 更大漲 10.76%，反映中小型船舶運價大漲態勢，由於中小型船舶新增供給有限，運價有望維持相對高檔，其中，台航 (2617-TW) 主力船型為 Panamax 和 Handymax 型船舶，受惠大，且今年有 5 艘新造船將下水營運，全年獲利可望回升，挑戰 3 年來新高。

台航指出，由於供給面可控，而全球穀物及肥料需求穩定成長、長水路糧運持續，展望持穩可期。

法人分析，今年 Panamax 新增供給僅 6.3%、Handymax 型船舶更只有 5.2%，相較過去 10 年間，各船型新增供給在 15% 以上，顯示供給成長已降至近年低檔區。

另一方面，4 月 Panamax 型現貨運價高達每日 17000 美元，是航商成本 9500 美元的 1.7 倍，現貨船毛利率 44%，法人樂觀看待，隨著供需結構持續改善，中小型船舶現貨毛利率有望保持在 30-60% 區間，大幅優於去年 10-25% 左右。

台航今年將有 5 艘新造船舶下水加入營運，法人預估，在中小船舶運價持續高漲的市況下，今年台航營收有望成長達 20%，毛利率則可望上看 30% 水準，全年獲利將明顯回升，不排除將挑戰 3 年來獲利高點。