〈台股盤中〉台積電跌破600元關卡 鋼鐵股熄火 力守17200點

美股四大指數周一收黑，台積電 ADR 下跌近 3%，拖累台積電跌破 600 元關卡，鋼鐵族群漲多拉回，電子、傳產股跌多漲少，指數一度跌破 17200 關卡，儘管聯發科重回漲勢帶領 IC 族群走強，散裝航運族群撐盤，指數二度翻紅，但隨著高檔賣壓沉重，指數在平盤震盪，估成交量在放大至 5500 億元。

觀察電子權值股今日表現，半導體雙雄兩樣情，台積電開盤跌破 600 元關卡，失守月線，跌幅近 1%；聯發科反彈上攻，開高走高，最高來到 984 元，漲幅近 2%；大光、台達電、國巨、南電、南亞科、廣達等均站平盤之上。

聯發科重返漲勢，IC 族群也回神，笙泉、金麗科亮燈漲停，展匯科、富鼎、矽創、凌陽、茂達、晶心科、新唐漲幅漲逾半根停板；安國、紘康、久暘、鈺創等表現也不俗。

連日漲多的鋼鐵族群，今日普遍休息整理，中鋼開低震盪，下跌約 2%；威致、海光、運錩、美亞、長榮鋼跌幅逾 5%，允強、春源、中鋼構、高興昌、中鴻等也有逾 4% 跌幅；台塑四寶也有壓，台塑下跌逾 2% 最深，其次則為南亞跌逾 1%。

水泥雙雄扮演撐盤要角，台泥為強化集團儲能事業版圖，擬斥資 1.32 億歐元，取得法國上市儲能商 Engie Eps 逾 6 成股權，今日股價續揚、大漲逾 3%，亞泥也有近 2% 漲幅，持續帶動同族群的建國、幸福上漲逾 3%。

航運三雄今日漲跌互見，長榮盤中翻紅站回盤上，上漲逾 1%、萬海早盤翻黑後，同樣重回平盤之上、陽明則下跌逾 1%；散裝航運族群表現相對強勁，四維航、台航、正德紛紛亮燈，新興、益航、裕民等均拉出半根漲停。

法人表示，美股持續回檔整理，台積電 ADR 也再度出現拉回走勢，雖然電子股跌多漲少，不過預期電子股重掌兵符後，有利多頭持續上攻，行情仍可期待，惟留意本周台指期結算。