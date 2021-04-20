〈國泰金經濟調查〉台帛旅遊泡泡國人不買單 僅1.4%願意參加

雖然台灣、帛琉旅遊泡泡首發團在 4 月出團，不過，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 4 月國民經濟信心調查結果顯示，超過 6 成的民眾未來半年仍傾向規劃國內旅遊，僅 1.4% 會參加旅遊泡泡團。

國泰金表示，本次調查結果顯示，66.6% 的民眾未來半年傾向在國內旅遊，其中 45% 選擇跨縣市行程、17.1% 計畫離島旅遊、4.5% 為類出國行程，28.9% 的民眾沒有旅遊規劃；僅 4.5% 民眾計畫出國旅遊，其中 3.1% 願意接受目前防疫規定、1.4% 會參加旅遊泡泡團。整體而言，超過 6 成的民眾傾向國內旅遊，接近 3 成的民眾則沒有旅遊規劃。

而在旅遊支出部分，據交通部觀光局統計，2019 年國人平均每人國內旅遊 8 次，每次旅遊支出 2320 元新台幣，出國旅遊則為平均每人 0.72 次，每人每次平均旅遊支出 47802 元。

本次調查結果顯示，28% 民眾預計未來半年的旅遊支出約佔年所得 3-5%，25.7% 民眾則願意花費 1-3% 年所得，預計花費年所得 10% 以上在旅遊支出的民眾僅 4.4%，而有 29.3% 民眾則沒有旅遊規劃。整體而言，54% 民眾未來半年的旅遊支出佔年所得平均約 3%。