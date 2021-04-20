〈車市〉國內高端消費強 保時捷Taycan Q1東亞市場接單 台灣居冠

豪華車商保時捷今 (20) 日宣布，第一季全球交車數達 71986 台，年增幅高達 36%，各市場銷售力道強勁，皆為雙位數成長，其中，在台交車數突破 1000 台，年增近 20%，創下在台銷售最佳季度成績，尤其保時捷首款純電跑車 Tayacn 接單超過 500 張是主要動能；台灣保時捷表示，Taycan 在台銷售強勁，是東亞市場表現最佳。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse 指出，車主對保時捷的高度信心和滿意度反映在整體銷售表現上，無論是品牌經典跑車抑或是劃世代的純電跑車，非常開心 Taycan 在台灣市場引發熱烈迴響。

若就全球市場來看，保時捷指出，在亞太、非洲和中東地區持續穩健發展，第一季交車總數成長高達 46%，達 32129 台，美國市場交車數達到 17368 台，年增 也達 45%，而歐洲市場交車總數成長 16% 至 19389 台，德國第一季交車數則提升 14% 至 5957 台。

從車系來看，以 Macan 最受歡迎，第一季全球交車數共 22458 台，占品牌總銷售比重超過 30%，Cayenne 以 19533 台居次，廣受喜愛的經典跑車 911 同期交車數則為 9133 台。保時捷首款純電跑車 Taycan 甫推出即熱銷，交車量 9072 台；而 718 Boxster 和 718 Cayman 中置後驅跑車銷出 6190 台，Panamera 車系全球交車數則為 5600 台。

由於第一季全球市場需求強勁，保時捷表示，將更加積極看待 2021 年市況。