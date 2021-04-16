〈散裝景氣加溫〉鐵礦砂需求旺 BCI周漲逾2成 裕民、中航展望樂觀

在散裝船運運價高漲下，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 2323 點，一周大漲逾 11%，其中，BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 周漲幅更超過 20%，裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 等主要運營現貨大型散裝船舶業者將受惠。

法人指出，今年在疫情趨緩，以及美國、中國擴大基礎建設下，觀察目前各船型新增訂單，年增率均在 8% 以下，為近 10 年低點，後續散裝供需將呈現持續好轉，預估全年的 BDI 平均指數將回升至 1800-2000 點。

海運諮詢機構 Clarkson 預估，今年供給增長 4%，需求增長 3.8%，產業結構已趨於平衡。

據 Maersk Dry Bulk Fleet 統計，去年交船 488 艘拆 143 艘，淨增加 343 艘，與 2019 年 356 艘差不多，不過，今年第一季僅淨增加 55 艘。

法人指出，裕民營運 Capesize、Panamax、Ultramax 等散裝船型，主要運載大宗物資，鐵礦砂占比約 56%、煤礦占比約 26%，尤其裕民自由散裝船隻船齡僅為 5.4 年，並持續淘汰落後耗油船隻，在全球同業中更具競爭優勢。

中航表示，澳洲出貨暢旺，巴西雨量較往年少也進一步推升出貨動能，需求面偏強，4 月後海岬型船舶運價維持高檔上漲格局應無虞。