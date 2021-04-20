【投資熱搜解讀】ESG投資夯！究竟是一時流行或未來趨勢？

讀完本篇，您將了解：

1. 台灣人對 ESG 投資 3 大迷思，你也有嗎？

2. 節能減碳除了生活落實，投資也可以！

「去年 ESG 投資迎來爆發性成長，但這股風潮似乎沒有停息！根據『Google Trends 搜尋熱度』顯示，「ESG」自 2019 年中開始出現明顯成長，並不斷向上攀升！在今年 3 月份更出現熱度最高的 100 分 (註 1)，顯示大眾對 ESG 的關注不僅沒有退燒，還越演越烈。究竟這股風潮是未來趨勢、或是曇花一現？」(註 1：資料來源 Google Trends)

2020 年 ESG 投資迎來大爆發，不只 ESG 相關 ETF、基金大幅增加，ESG 概念資產規模也是急速成長。根據惠譽信評報告，台灣發行的 ESG 基金與相關 ETF，占台灣整體基金資產規模比重約達 2%，比重居亞洲第一 (註 2)，預計今年將會有更多 ESG 產品上市，顯見在全球愈來愈多企業、政府和投資人，都做出了應對氣候變遷、實現「淨零排放」的承諾之下，ESG 投資躍居主流將是大勢所趨。(註 2：資料來源 惠譽信評《ESG 成為台灣的新興投資主題》，截至 2020 年第三季底。)

但大家真的了解這個當紅炸子雞嗎？

破解台灣人對 ESG 的三大迷思

根據貝萊德的《「財富與你」投資人意向調查 2020》報告，62% 的台灣受訪者認為，永續投資得負擔較高的成本；另有 45% 的台灣受訪者感覺，永續投資的風險較高；至於永續投資的報酬表現，有 43% 的台灣受訪者則相信，永續投資雖有利於環境，但卻需要犧牲報酬。

但實情真是如此嗎？研究顯示，部分投資人對 ESG 投資「兩高一犧牲」的印象，很可能只是刻板印象下產生的迷思。

成本不會較高：過去永續投資還未成氣候時，投資成本較高是可預期且合理的，但根據晨星研究，若將晨星各基金類別內再劃分為 ESG 與非 ESG 兩個種類 (排除指數型基金)，並比較其平均費用率高低，可以發現幾乎各類別的 ESG 基金都沒有比較貴，甚至還有較低的平均費用率 (詳見下圖)。

風險不會較高：一項投資的風險是高或低，觀察其在市場大跌時的表現便見分曉。如下圖，在 2015 年至 2018 年間，當新興市場大跌、能源價格崩盤、聯準會緊縮貨幣政策時，ESG 指數表現超越傳統大盤指數的機率高達七成以上；近年永續投資更獲市場認同，在 2020 年新冠肺炎疫情衝擊全球之際，ESG 打敗傳統指數的比例更高達九成以上，充分展現抗跌韌性。

報酬不必被犧牲：企業要追求環境友善、社會責任、與良好的公司治理，感覺需付出相當多的成本，可能會犧牲企業盈利，衝擊到股價表現，但根據統計，ESG 股票指數近一、二、三、五年的累積報酬率是優於傳統股票指數的，換言之，持有 ESG 企業的股票、成為 ESG 企業的股東，有極大的贏面可換取較佳的長期報酬。

ESG 投資浪潮 才剛剛開始

到底，ESG 有什麼魅力？為什麼會令投資人趨之若鶩？答案就在全球對 ESG 需求全面提升的趨勢浪潮中，從下圖顯示：

全球氣候風險激增：過去五年，美國發生的極端氣候災難事件，已帶來超過 6,000 億美元的損失，無論是公私部門都明顯感受到氣候風險的壓力、以及改善氣候變遷問題的刻不容緩。

企業對 ESG 高度重視：在社會期待與壓力之下，企業對 ESG 治理的重視度逐年提升，根據統計，美國 S&P500 指數成分股中，發布永續報告的公司比重從 2011 年的 20％驟升至 2019 年的 90％，展現企業對永續經營的承諾。

資產管理公司對社會的承諾：近年有越來越多資產管理企業將永續發展納入投資準則。以資產管理企業龍頭貝萊德為例，認為永續發展風險也是投資風險，且將帶動長達數年甚至數十年的資金大規模重分配！對此，貝萊德響應一起為 2025 年淨零排放目標努力，將氣候變遷的影響納入貝萊德資本市場假設，作為建構投資組合的基礎，並於 2020 年將旗下主動型投資組合和投資策略，100% 完成 ESG 數據整合。(資料來源：貝萊德 2020 年 12 月 31 日)

ESG 投資 支持「淨零排放」

支持 ESG 投資，真的有助於實現「淨零排放」的承諾嗎？

從減碳角度觀察，如果投資一百萬美元在參考指標 (50% 摩根士丹利世界指數與 50% 富時世界政府債券歐元避險指數) 預料會帶來 94 噸的碳排放；但同筆資金如投資於貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金），僅會產生 65 噸的碳排放，這筆投資節省下來的碳排放量達 29 噸，這可是相當於 1752 個家庭一整天用電的碳排放量！

全球氣候變遷帶來了投資風險，也創造了一個前所未有的投資機會，此趨勢預料還會持續數十年不止歇，投資人應摒棄對 ESG 投資錯誤的刻板印象，才能走在 ESG 轉型的最前端，而透過布局 ESG 加值的多元資產基金－貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金），助您打造具韌性的投資組合，支持永續投資的利器。

鉅亨精選基金：

>> 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金）

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話：0223261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。（穩定）配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要（如市況變化足以對相關基金造成影響等）則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。© 2021 BlackRock, Inc. 版權所有。任何其他商標均屬其各自之所有人。MKTGH0421A/S-1597065。