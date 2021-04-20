【瀚亞投信】疫情又來擾 印度股債震盪 拉回是買點

印度股市再度被疫情拖累，近期該如何操作？根據瀚亞投資與 ICICI 保誠資產管理提供的印度溫度計指數，最新數據為 119.6，連續兩個月處於「加碼債券部位」區間，不過較前一個月下滑，加上 4 月以來印度股市出現較明顯拉回修正，建議投資人持續布局印度債券外，也可以適度逢低加碼印度股票基金。

4 月以來印度 Sensex 指數出現高檔拉回整理，短線上指數拉回至 5 萬點大關之下，主要受到新冠肺炎感染人數大幅增加，影響市場信心。外資開始拋售印度股票，出現獲利了結賣壓；反觀內資如共同基金資金、壽險資金等，則持續站在買方，與 3 月內外資同步買超印度股市出現分歧，顯示國內資金對印度後市展望仍相對樂觀。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度過去一季經濟數據表現強勁，整體環境越趨正面並且有利商業周期復甦，在企業獲利成長與後市展望、企業輪漲等正向情勢，可望抵銷來自疫情的負面消息。再者，從供給需求層面來看，由於來自印度國內跟全球需求仍高，因此持續看好與經濟密切相關的行業，例如銀行、貨物、基礎建設、金屬與礦業等表現。

至於債券市場部分，瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度政府本月持續祭出「印度式 QE」政策，持續在債券市場進行買回，有助支撐印度債券價格。近期通膨數據略微升溫，不過主要是來自經濟成長復甦帶動，暫時無惡性通膨疑慮。整體來看，受到全球寬鬆影響，印度債券對存續期間變化較敏感，近期操作策略上持續降低存續期間，並關注信用評等較高的投資等級債券利差收斂機會。

瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。

ICICI 保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行 ICICI Bank 及英國保誠集團 (Prudential Plc) 共同成立之資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為 258 億美元，為全印度最大。

警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本基金得投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。

基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。